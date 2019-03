Une déclaration d’intention visant le renforcement de la transition démocratique en Tunisie a été signée, à Berne, entre la Tunisie et la Suisse au terme des travaux de la deuxième session de concertations politiques tuniso-helvétiques.

Cette déclaration d’intention définit les domaines d’intervention du programme suisse d’appui à la transition démocratique en Tunisie pour la période 2017-2020 à hauteur de 300 millions de dinars tunisiens.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, il a été également convenu d’approfondir la coopération bilatérale notamment en matière de création de projets générateurs de postes d’emploi pour les jeunes.

Volet économique, une rencontre tuniso-suisse est prévue, d’ici la fin de l’année courante, en vue d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat pour les représentants du secteur privé des deux pays.

S’agissant de la formation diplomatique, un accord a été trouvé entre les deux pays pour la mise en place d’un partenariat entre l’Académie tunisienne qui sera créée en 2020 et la Fondation suisse des sciences diplomatiques anticipatives.

A l’invitation du Conseiller fédéral helvétique en charge des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaïes Jhinaoui, a effectué, les 27 et 28 février, une visite officielle à Berne, capitale de la Confédération Suisse.

Cette visite a permis d’examiner les moyens de consolider et de développer les différents domaines de coopération, et donné lieu à un échange de vues sur plusieurs questions d’ordre régional et international d’intérêt commun.

Le chef de la diplomatie tunisienne a eu, à cette occasion, une série de rencontres avec le président de la Confédération suisse, Ueli Maurer, le Conseiller fédéral helvétique en charge des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, et la présidente du Conseil national, Marina Carobbio Guscetti.