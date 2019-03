La poésie sera à l’honneur dans une manifestation intitulée “Mars en poésie” qui se tiendra à Tunis, tout au long du mois de mars 2019.

Cette manifestation, organisée à l’initiative de la Maison de la poésie, dont le siège est au cœur de la médina de Tunis, coïncide avec la célébration de la journée mondiale de la poésie. Elle verra la tenue de diverses manifestations littéraires et artistiques, en particulier des ateliers et conférences autour de la poésie.

La première journée verra l’inauguration d’une foire où seront exposées, tout au long du mois, les dernières publications poétiques. Il y aura aussi une conférence autour de “la poésie et l’édition numérique”, placée sous la direction du club de la poésie. Elle sera marquée par deux interventions du poète Mourad Amdouni et la poétesse Fathia Hachemi.

Le mois de mars vivra au rythme des rencontres poétiques et musicales, en plus de visites de bâtiments du patrimoine national, tels que Dar Lasram, les mausolées et les souks de la médina de Tunis.

En concomitance avec la célébration de la Journée mondiale de la femme, célébrée annuellement le 8 mars, se tiendra, du 6 au 10 mars, une manifestation dédiée à la poésie.

Au programme également une conférence autour de “l’art au féminin et la question du genre dans le cinéma tunisien”, en plus d’un hommage à la poétesse Alaa Bouafif.

La journée du samedi 9 mars sera placée sur le thème “un signe, une information” durant laquelle se tiendra une rencontre poétique et musicale. Au cours de cette journée, un hommage sera rendu aux journalistes culturelles.