Trois accords-cadres relatifs aux secteurs de la médecine vétérinaire, l’aquaculture et d’autres domaines ont été signés, jeudi 28 février à Tunis, entre la Tunisie, l’Algérie, la Libye et la Mauritanie, lors de la réunion de la Commission ministérielle maghrébine chargée de la sécurité alimentaire. C’est ce qu’annonce le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué.

L’accord dans le domaine de la médecine vétérinaire vise à renforcer la coopération technique et scientifique entre les services spécialisés des pays de l’Union du Maghreb arabe (UMA).

L’objectif du deuxième accord-cadre sur la coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture est d’identifier les domaines de coopération entre les parties signataires, ainsi que les moyens permettant de renforcer ce partenariat.

Par ailleurs, les pays de l’UMA ont signé un accord de coopération dans le domaine de la formation, de la vulgarisation et de la recherche scientifique dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture.

Le ministre tunisien de l’Agriculture, Samir Taieb, le ministre algérien de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, le ministre libyen de l’Agriculture et des Richesses animales et maritimes, Abu Bakr Mansouri, un représentant de la Mauritanie et le secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA), Taïeb Baccouche, ont pris part à cette réunion.