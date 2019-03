Le taux d’occupation du port de plaisance Marina Cap Monastir atteint, depuis octobre 2018 jusqu’à présent, les 104% contre 80% en 2018 et environ 65% en 2017.

Le port accueille, actuellement, 325 yachts, et attire, depuis l’année dernière, des touristes venus de nouveaux marchés, tels que la Russie et l’Ukraine, en plus des marchés traditionnels (Europe, Canada, Etats-Unis d’Amérique, Japon, Australie), explique Khaled Mejri, commandant du port Marina Cap Monastir.

Il existe une liste d’attente d’une trentaine de yachts, depuis octobre 2018, alors que la haute saison ne commence qu’au mois de mai.

Le port Marina Cap Monastir dispose d’un emplacement stratégique. Il est situé à 200 mètres du centre-ville de Monastir et à quelques kilomètres du port d’El Kantaoui, de l’île de Kuriat et de Hammamet. Il est très proche de Malte et de l’Italie.

Le port, disposant de 300 anneaux et d’un atelier de maintenance, est certifié ISO 14001 de management environnemental, depuis 2016.