Total Tunisie & Ennakl Automobiles : Les leaders unissent leurs forces pour réconforter les clients et afferment désormais leur position

Total Tunisie et la société Ennakl Automobiles viennent de renouveler le contrat portant sur la distribution de lubrifiants TOTAL QUARTZ pour une nouvelle durée de cinq ans.

Ce partenariat qui s’inscrit dans la continuité du premier accord signé depuis 2007 ; est enregistré dans une optique de long terme et permet aux deux partenaires de renforcer encore leur coopération.

Ennakl Automobiles distribuera la gamme de lubrifiants TOTAL QUARTZ dans son réseau de 21 agences et 11 ateliers répartis à travers tout le pays.

De son côté, Total Tunisie accompagnera Ennakl Automobiles dans la commercialisation des lubrifiants TOTAL QUARTZ avec notamment, les dernières générations de lubrifiants LOW SAPS qui répondent aux exigences des motorisations EURO 5 et EURO 6 commercialisées par son partenaire.

Total Tunisie met aussi à la disposition d’Ennakl Automobiles un programme de formation permanent dispensé par un ingénieur lubrifiant de Total ainsi qu’une assistance technique optimale.

Rappelons aussi que la dernière génération de carburants additivés de Total ; TOTAL EXCELLIUM (« le moteur qui nettoie votre moteur KM après KM ») répond à toutes les motorisations Gasoil et Essence des marques de voitures d’Ennakl Automobiles.

En complément de cet accord, Total Tunisie et Ennakl Automobiles ont signé un contrat cadre en décembre 2018 avec la société Car Gros, filiale de Ennakl Automobiles visant à étendre le nombre de points de ventes des lubrifiants TOTAL QUARTZ.

A propos d’Ennakl Automobiles

Ennakl Automobiles est l’importateur et le concessionnaire de six marques du groupe Volkswagen en Tunisie. Le réseau Volkswagen compte 21 agences officielles et 11 ateliers agréés répartis dans les principales villes du territoire tunisien. La satisfaction client étant au cœur de la stratégie d’Ennakl Automobiles, l’entreprise ne cesse d’investir dans le développement de son réseau et la formation des équipes techniques et commerciales. En 2018, Ennakl était leader des importateurs automobiles en Tunisie avec 6 310 véhicules et 12,3 % de part de marché.

À propos de Total Tunisie

Filiale du groupe pétrolier Total, Total Tunisie compte plus de 300 collaborateurs et génère plus de 4 000 emplois indirects ; ses activités sont réparties sur 8 sites industriels et près de 160 stations-services dédiées à la distribution de carburants.

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31 000 collaborateurs sont présents dans 109 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 14 000 stations-service dans 62 pays. 4e distributeur mondial de lubrifiants et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.

À propos de Total

Total est un acteur majeur de l’énergie, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.