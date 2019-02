L’aéronautique ne cesse d’évoluer sur le continent africain une évolution importante. La prochaine décennie verra un besoin de plus en plus accru en main-d’œuvre spécialisée (personnel navigant, mécaniciens, managers d’aéroport, contrôleurs aériens, personnel d’enregistrement…) dont le besoin en licences et qualifications reconnues à l’échelle internationale est évident.

C’est pour cette raison que l’Ecole nationale de l’aviation civile française et la société Stars Airlines Services ont jugé nécessaire et opportun de signer, un protocole d’accord et de partenariat, dont l’objectif est d’améliorer les formations en aviation tant en Tunisie que dans la région. Et ce à travers des certifications et des qualifications reconnues à l’échelle mondiale.

Cette collaboration, appelée à évoluer au fur et à mesure, sera axée dans un premier temps sur la sûreté et la sécurité aéronautique, étant donné les menaces actuels et futurs qui pèsent sur notre région.

Ce premier protocole, couvrant aussi bien la Tunisie que la Libye, ouvre la voie au partenariat sur d’autres formations spécifiques allant jusqu’au master en sûreté ou sécurité, et ce en complémentarité avec le jumelage signé dernièrement par la Direction générale de l’aviation civile avec son homologue française.

Grâce à cette collaboration, de nombreuses formations et autres masters seront désormais ouverts en Tunisie, à l’instar du management aéroportuaire…

A cet effet, Stars Airlines Services pense à la création d’un institut évolutif, afin de pourvoir tant aux besoins de la Tunisie qu’aux pays voisins et africains la panoplie de formations de l’ENAC.

Adossé à cette grande école, l’institut tunisien se verra, dès sa création, normalisé et certifié, partant du fait que les compétences tunisiennes qui y évolueront seront mises à niveau et certifiées par l’ENAC.

Cette collaboration offre à la Tunisie l’opportunité de former et d’accueillir des stagiaires venus de tout le continent, en leur offrant des qualifications reconnues à moindre coût.

Les axes de coopération entre les deux parties ont pour objectif l’organisation de formations dans le domaine aéronautique dans les locaux de Stars Airlines Services, l’échange d’expériences, d’instructeurs et de matériels de formation, la création, le développement, l’adaptation et la traduction si besoin de supports de cours, l’assistance dans le domaine aéronautique de la sûreté de l’aviation.

—————-

A propos de l’ENAC

L’Ecole nationale de l’aviation civile française (ENAC), fondée en 1949, est un établissement public important et essentiel dans la formation aéronautique en France. Elle dispense 31 programmes de formations différentes dont 15 masters spécialisés.

Ecole d’envergure internationale, l’ENAC développe des partenariats avec plus de 60 universités de par le monde. L’ENAC est la première grande école internationale spécialisée dans le domaine.

A propos de Stars Airlines Services

Stars Airlines Services est agréée par l’aviation civile tunisienne. Avec un effectif d’une cinquantaine d’employés, son activité, qui couvre tous les aéroports tunisiens, repose sur la représentation, l’assistance et la supervision des compagnies aériennes étrangères.

Stars Airlines est membre de l’IATA, elle fait également partie d’associations prestigieuses dans le domaine de l’aviation d’affaires tels que l’EBAA (European Business Aviation Association) ou encore l’NBAA (National Business Aviation Association).