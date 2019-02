Des chiffres publiés récemment par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) sur sa page web révèlent que le pourcentage d’étudiants du secteur privé par rapport à l’ensemble des étudiants est passé de 6,5% en 2012-2013 à 11,5% en 2017-2018.

Selon la même source, l’année universitaire en cours a enregistré une évolution du nombre d’étudiants qui est passé de 21.880 en 2012-2013 à 31.177 actuellement.

Le nombre d’établissements d’enseignement privé a également enregistré une hausse, passant de 45 en 2012/2013 à 72 en 2017/2018, ce qui représente 26,2% de l’ensemble des établissements du secteur de l’enseignement supérieur.

Les statistiques ont aussi montré que 10.115 étudiants poursuivent leurs études pour avoir le diplôme d’ingénieur, 8.568 sont inscrits en licence appliquée, 5.578 en licence fondamentale et 112 en mastère de recherche.

S’agissant de l’évolution du nombre d’étudiants par domaine d’études, les chiffres indiquent que 7.176 poursuivent des études en affaires commerciales et administratives, 6.416 en ingénierie et techniques apparentées et 6.300 en santé.

Aucun étudiant n’a été inscrit depuis l’année universitaire 2014-2015 en industrie de transformation et de traitement, et 20 seulement sont inscrits en mathématiques et statistiques.

En 2017, le nombre de diplômés des établissements de l’enseignement supérieur privé a été de 8.522 contre 3.259 en 2011-2012. Leur pourcentage par rapport à l’ensemble des diplômés est passé durant la même période de 4,52% à 13,15%.

Les régions de Tunis, Sousse et Ariana étaient en première position par rapport au nombre des diplômés, enregistrant successivement 4.775, 1.794 et 990, contre 13 seulement pour La Manouba, 49 pour Gafsa et 57 pour Kairouan.

Quelque 3.077 ont été diplômés en licence appliquée, 2.802 en Cycle de formation des ingénieurs et 1.391 en licence fondamentale. En revanche, aucun diplôme de technicien supérieur ni de maîtrise n’a été délivré par les établissements d’enseignement supérieur privé en 2017.

S’agissant des diplômés par domaine d’études, il y a eu 2.498 diplômés en santé, 2.104 en affaires commerciales et administration, 1.600 en Sciences informatique et multimédia, 1.134 en ingénierie et techniques apparentées, 15 en mathématiques et statistiques, 26 en journalisme et sciences de l’information et 30 en lettres.