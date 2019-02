La Bourse de Tunis entame la séance de ce vendredi sur une note positive, le Tunindex en hausse de 0,22% à 7 190,36 points, traitant un volume de 1,042 MTND, selon l’intermédiaire en bourse MCP.

A la hausse, MPBS hausse de 4,40% à 4,03 TND, suivi par SOTETEL et SAH qui ont grimpé respectivement de 2,8 % et 1,7 % à 7,19 TND et 11,40 TND.

A la baisse, SERVICOM a cédé 4,04% à 0,95 TND tout comme les deux titres ESSOUKNA et PGH qui ont reculé respectivement de 2,65% et 2,59% à 2,57 TND et 15 TND.