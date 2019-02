Dans le cadre du projet de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à réduire les pertes et gaspillage alimentaires en Tunisie, cet organisme onusien a complété un cycle de formations au profit des ingénieurs et techniciens des centres de collecte et des centrales laitières à Bizerte et Mahdia.

Financées par l’Agence italienne de coopération internationale, cinq sessions de formation ont été réalisées entre 5 et 21 février, en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, les Ressources Hydrauliques et la Pêche, et en partenariat avec le Groupement interprofessionnel des viandes rouges et du lait (GIVLAIT), et d’autres organismes intervenants dans le secteur laitier, notamment l’Office de l’élevage et des pâturages, les Commissariats régionaux de développement agricoles (CRDA).

Les sessions de formation ont été organisées au Technopole Agro-alimentaire de Bizerte, au centre de collecte de lait à Bazina (gouvernorat de Bizerte), à la Société Mutuelle de Base de Services Agricoles «Ennejma» à El Jem (gouvernorat de Mahdia), ainsi qu’à la Société Mutuelle de Base de Services Agricoles «El Houda» (gouvernorat de Mahdia).

Plus d’une soixantaine de techniciens et ingénieurs des centres de collecte et des centrales laitières, et 150 éleveurs et éleveuses rurales ont été formés sur les bonnes pratiques de réduction des pertes de lait au long de la chaîne de valeur lait.

Ces formations théoriques et pratiques ont été fort appréciées par les participants qui ont pris connaissance de l’ampleur des pertes dans la chaîne de valeur lait et leurs causes ainsi que les meilleurs moyens pour leur réduction.

Kamel Rjaibi, Directeur général du GIVLAIT, a présenté la deuxième phase de l’accord avec la FAO, qui vise à réduire les pertes au niveau de la filière lait aux deux gouvernorats visés par le projet, ce qui pourrait assurer la durabilité de ces bonnes pratiques et favoriser une dynamique de partage des connaissances parmi les éleveurs et éleveuses des vaches laitières.

L’Assistant du représentant la FAO en Tunisie, Ahmad Bougacha, a rappelé que les pertes dans la filière lait sont estimées à 6.8% et 9.1% respectivement dans les gouvernorats de Mahdia et de Bizerte. Il a souligné l’importance de réduire ces pertes dans un objectif d’une utilisation optimale des ressources et d’amélioration des revenus des éleveurs.

Il a dans ce cadre réitéré la disponibilité de la FAO à continuer son support aux petits éleveurs et éleveuses et renforcer leurs capacités afin d’accroître la quantité de lait produite et préserver sa qualité.

Il est à rappeler que la FAO a entamé en 2016 la mise en œuvre du projet de réduction des pertes et gaspillages alimentaires en Tunisie et en Égypte. Le projet a été lancé pour traiter la question du volume alarmant de pertes et gaspillage alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où il est estimé à environ 200 kg par personne et par an.

Des études approfondies sur l’estimation des pertes et gaspillages des tomates et raisins en Egypte et des céréales et lait en Tunisie ont été réalisées. Ces études visent à estimer le gaspillage et les pertes, et à identifier leurs causes, en vue de mettre en place des actions jugées prioritaires pour leur réduction.

Photo credit :

@FAO-SNE Issam Azouri