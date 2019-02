Dans la continuité de la campagne nationale de restitution des terres domaniales squattées prônée par le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, les services de la direction régionale des domaines de l’Etat à Nabeul ont récupéré hier soir mercredi 20 février 2019 un terrain domanial agricole totalisant une superficie d’environ 05 hectares, situé dans la région de Touta de la délégation de Grombalia du gouvernorat de Nabeul.

Ce terrain qui a été récupéré suite à l’exécution d’une décision d’évacuation émise par la gouverneure de la région a été remis aux services de l’office des terres domaniales (le complexe agricole El Khayam- Hached ) afin d’en assurer l’entretien et la maintenance tout en le gardant en vue de le réhabiliter le plus tôt possible dans le circuit économique.

L’opération a été bien menée en présence des autorités locales et sécuritaires de la région.

Il est à noter que l’ensemble des terres domaniales récupérées dans le gouvernorat de Nabeul s’élève à 1140 hectares.