Le Registre national des entreprises joue un rôle central dans la transparence des transactions économiques, l’amélioration du climat d’affaires et instauration de la confiance entre les opérateurs économiques et les institutions de crédits ainsi que dans la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et l’évasion fiscale. Il vise également à amener l’économie informelle à s’intégrer dans l’économie réelle.

Concrètement, il sera à même de faciliter, à travers sa plateforme sur internet qui va migrer vers le tout électronique et ses représentations régionales et locales, les procédures administratives et de mettre à la disposition des opérateurs économiques des données mises à jour, simplifiées et à moindre coût.

La Bourse de Tunis et la Compagnie des Comptables tiendront le mardi 26 février 2019 au siège de la Bourse de Tunis un débat sur « le Registre National des Entreprises – ce qu’il faut savoir » .

Les débats s’articuleront autour des nouveautés de cette loi et surtout les nouvelles exigences pour les sociétés et particulièrement cotées ainsi que les projections futur du Registre.

Il sera animé par M. Adel Chouari, responsable du Registre National des Entreprises et M. Farhat FARHAT, Greffier au Tribunal de Grombalia.