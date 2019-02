La Tunisie organise, du 25 février au 1er mars 2019, la 23e Conférence de la Commission régionale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour l’Afrique, annonce le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué publié jeudi 21 février.

La Conférence a pour but d’examiner, dans un cadre régional, les questions liées à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu’à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale au stade de la production et d’élaborer des recommandations en accord avec les règles générales de l’OIE.

Cette rencontre des Commissions régionales permettra également des échanges avec des représentants clés des organisations internationales et régionales ayant des activités dans le domaine de la santé animale et de la santé publique vétérinaire dans la région.

Environ 150 participants de plus de 50 pays africains et d’organisations internationales dont l’OIE, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe “COMESA”, prendront part à cette rencontre.