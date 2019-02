L’association franco-tunisienne “La Voix des Deux Rives” organise, en partenariat avec l’association française “SENIORS DE PARIS”, un grand événement culturel, touristique et commercial intitulé “100 Artisanes Tunisiennes à Paris”, et ce du 5 au 7 avril 2019, lit-on dans un communiqué de “La Voix des deux Rives”.

Comme son nom, l’indique, l’événement accueillera plus de 100 femmes tunisiennes actives dans le secteur de l’artisanat et 24 spécialistes de la cuisine traditionnelle tunisienne et près de 175 exposants attendus pour présenter leur travail dans la capitale française.

L’objectif étant de faire le marketing de l’artisanat tunisienne, afin de promouvoir le patrimoine tunisien et soutenir le produit du pays dans le but d’encourager les touristes français à visiter la Tunisie ainsi que le retour de l’investisseur étranger tout en offrant au corps associatif tunisien et français une occasion pour s’échanger dans un seul lieu, l’espace événementiel parisien Paris Event Center (Porte de La Villette).

Sont attendus à cette manifestation plus de 15.000 visiteurs pour découvrir notamment le patrimoine culinaire, les dives accessoires et habits traditionnels alliant authenticité et modernité, et assister à un défilé de mode.

La “Voix De Deux Rives” a pour mission la promotion de la culture franco tunisienne et l’organisation des événements artistiques, culturels et touristiques afin de promouvoir la culture des deux rives de la Méditerranée.