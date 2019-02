L’Académie du conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) organisera du 12 au 14 mars 2019 une session de formation au profit des investisseurs désireux d’accéder aux marchés africains, annonce le think tank.

Cette session de formation qui sera axée sur les thèmes de l’intelligence économique et l’accès au marché africain vise à faire connaître aux investisseurs potentiels les avantages du marché africain, tout en les orientant vers les domaines prometteurs et en les informant des spécificités de chaque pays du continent et des domaines les plus mobilisateurs des investissements.

Le TABC créera, prochainement, “TABC jeunes entrepreneurs” visant à aider ces derniers à explorer les marchés africains et leur fournir les données nécessaires, de manière à leur permettre de gagner du temps.