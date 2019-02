La bBourse de Tunis a évolué ce matin en territoire positif, le Tunindex enregistre une hausse de 0,31 % à 7 136.76 points, traitant un volume de 1,648 MTND, selon l’intermédiaire en bourse MCP.

A la hausse , PGH s’envole de 5,54 % à 14,84 TND, suivi par SIPHAT et MODERN LEASING qui ont gagné respectivement 2,83 % et 2,81% à 3,27 TND et 2,92 TND.

A la baisse, SOTUMAG se replie de 2,65 % à 2,20 TND tout comme les deux titres ATL et SANIMED qui ont perdu respectivement 2,62 % et 2,48 % à 2,23 TND et 1,57 TND.