Lundi 18 février 2019 au siège de la Banque de l’Habitat (BH), Ahmed Rjiba, directeur général de cette banque, et Georges Joseph Ghorra, représentant résident d’IFC (du Groupe Banque mondiale) en Tunisie, et en présence de Riadh Naouar, responsable du département Conseil d’IFC auprès des institutions financières au Moyen-Orient et en Afrique, et de nombreux cadres de la BH et de journalistes, ont signé une convention de partenariat en vue d’engager la transformation digitale de la banque et accroître l’inclusion financière des femmes en Tunisie.

En vertu de cette convention, l’IFC ou SFI apportera deux missions d’assistance technique à la banque tunisienne.

Ainsi, la filiale de la Banque mondiale, à travers ce partenariat, va accompagner la BH dans la mise en place un de plusieurs produits et services bancaires entièrement dédiés aux femmes, notamment les femmes entrepreneures, dans un premier temps. Ensuite, ce partenariat vise à définir une stratégie digitale pour la banque tunisienne.

Le Dg de la BH, Ahmed Rjiba, dira dans son speech que «ces deux projets sont de premier ordre pour la banque et s’inscrivent dans la continuité de sa dynamique de transformation et de sa démarche sociétale». Il ajoutera que «ce partenariat est unique en son genre car il marque le lancement du premier projet entièrement dédié aux femmes tunisiennes, et notamment les femmes entrepreneures». Et il s’inscrit dans le cadre de l’engagement société de la Banque de l’Habitat et de la stratégie de la SFI en Tunisie pour soutenir l’inclusion financière et créer des opportunités pour les femmes.

Pour sa part, Riadh Naouar estime que l’inclusion financière des femmes est essentielle pour l’avenir de l’économie tunisienne. «Le programme Banking on Women d’IFC aide les institutions financières locales à développer des produits et des services dédiés aux femmes entrepreneures afin qu’elles aient accès aux financements dont elles ont besoin pour développer leur entreprise». En utilisant les nouvelles technologies pour atteindre de nouveaux clients, les banques contribueront au développement d’une croissance économique inclusive à travers le pays, explique-t-il.

A souligner que le projet s’inscrit dans le cadre du programme Women Banking Champions d’IFC au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui bénéficie des soutiens de la Confédération helvétique et du programme Global Banking on Women d’IFC. Il aide les partenaires et les institutions à répondre aux besoins des entreprises gérées par des femmes de manière rentable et durable. Dans le cadre de ce projet, IFC a déjà initié 40 projets de ce type dans 27 pays.