La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi 18 février 2019 dans le vert, le Tunindex gagne 0,12% à 7106,05 points mobilisant un volume de 4,532 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP). La balance des titres a été tirée vers le bas avec 21 valeurs en hausse contre 33 baisses.

Le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 1,673 MD de ses capitaux, en s’échangeant à 204,02 dinars(D), soit un accroissement de 1,75 %.

Le titre SIPHAT s’offre la plus forte hausse de la séance (+ 6 %) à 3,18 D, suivi par le titre POULINA GROUP HOLDING qui a gagné 5,95 % à 14,06 D.

NEW BODY LINE a grimpé de 3,82 % à 4,88 D tout comme ESSOUKNA et STAR qui ont terminé la séance en hausse respectivement de 3,46 % et 2,96 % à 2,69 D et 135,90 D.

A l’inverse, CEREALIS s’est dégringolé de 4,46 % à 4,71 D tout comme MODERN LEASING et ELECTROSTAR qui ont reculé respectivement de 4,37 % et 4,09 % à 2,84 D et 1,17 D.

Dans le rouge, également, les titres TAWASSOL GROUP HOLDING et ATTIJARI LEASING ont perdu respectivement 3,57% et 2,99 % en s’échangeant à 0,27 D et 15,22 D.