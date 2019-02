L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a enregistré une évolution de 26,4% du nombre des placements réalisés au 31 janvier 2019, soit 187 recrutés tunisiens contre 148 en janvier 2018.

Ces recrutements ont touché le domaine de la santé avec 61 cadres de la santé qui se situe à la tête des recrutements représentant 33% des placements réalisés; suivi du domaine de l’éducation et de l’enseignement (51 coopérants), de l’administration (43 recrutés) et de l’ingénierie (24 recrutés).

L’Arabie saoudite se place en première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 48 coopérants, suivie du Qatar avec 24 recrutés.

De ce fait, les pays du Moyen-Orient sont les premiers bénéficiaires avec 92 recrutés soit 49%, viennent ensuite les pays européens avec 47 coopérants (la France en tête avec 23 recrutés, l’Allemagne avec 14 recrutés), puis les pays d’Afrique (21 recrutés) et l’Amérique (16 recrutés, dont le Canada avec 15 recrutés).

L’ATCT indique que 4 commissions de recrutement se sont déplacées à l’ATCT pour effectuer des entretiens face-à-face avec les candidats tunisiens et prendre connaissance des ressources humaines disponibles, principalement de l’’Arabie Saoudite, une délégation du Qatar passera les entretiens avec 1322 enseignants du secondaire dans différentes spécialités et ce mi février. En outre l’Agence a traité 17 offres d’emploi dans différentes spécialités.

Par ailleurs et dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire, l’ATCT a envoyé 10 experts et consultants tunisiens pour effectuer des missions d’assistance technique, et ce en collaboration avec les partenaires tels que la SCET Tunisie, l’OADA et la BID, dans les domaines de l’éducation et l’enseignement, l’agriculture et la pêche, et le génie civile.

L’Agence a aussi organisé 1 session de formation en collaboration avec la BID, pour le renforcement des capacités de 36 cadres du Tchad pour l’enseignement de la langue arabe.

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 18.872 coopérants et experts tunisiens au 31 janvier 2019.