Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a réitéré son refus d’implanter en Tunisie une plateforme d’accueil des migrants.

Dans un communiqué rendu public lundi 18 février, le FTDES a appelé les pays européens, qui ont adopté des politiques extrémistes et en violation des droits de l’Homme, à assumer leur responsabilité face aux atteintes des droits de l’homme subis par les migrants dans les pays de transit.

Le FTDES exprime aussi son mécontentement face aux réactions des organisations onusiennes, en Tunisie, qualifiées de très lentes.

Lors des différentes visites dans le gouvernorat de Médenine et suite aux témoignages des migrants en provenance de Libye, le FTDES a fait remarquer l’ampleur des problèmes et des conditions difficiles rencontrées.

Le manque des moyens dont dispose le croissant rouge tunisien (CRT) et la faiblesse des aides octroyées par les organisations onusiennes ont contribué à la dégradation de la situation de ces migrants, a expliqué la même source.

Les conditions d’hébergement sont difficiles à cause notamment du dépassement de la capacité d’accueil en plus du manque des prestations sanitaires notamment au delà de 3 mois d’accueil. Les migrants, en situation vulnérable, deviennent ainsi proie facile pour les réseaux de traite des personnes et de migration irrégulière, a estimé la même source.