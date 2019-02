Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, et son homologue français, Frédérique Vidal, ont exprimé le souhait de leur gouvernement respectif de lancer les activités de “l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée” en septembre 2019.

Les deux ministres ont souligné, lors de la séance de clôture de la réunion du Comité directif mixte du projet de l’Université franco-tunisienne, tenue jeudi 14 février à Paris, que ce projet “illustre les trois concepts de l’excellence, de la rénovation et de l’ouverture sur le monde”, indique un communiqué rendu public récemment.

Les représentants des établissements français et tunisiens impliqués dans la première phase du projet, ont travaillé deux jours durant, sur la conception des offres de formation initiale, ainsi que sur les deux phases de la licence et du master, relevant des spécialités du droit, de la gestion, de l’ingénierie et des sciences de l’environnement, avec un contenu pédagogique destiné à répondre aux attentes des pays méditerranéens, européens et africains, apprend-t-on de même source.

Le recteur de l’Université de Tunis, Habib Sidhoum, et le recteur de la la région académique de l’Ile-de-France, Gilles Pécout, ont été chargés de superviser la phase préparatoire du projet, en collaboration avec les établissements universitaires partenaires.

Selon la même source, les gouvernements tunisien et français se sont engagés à soutenir la création du projet de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée. Ce projet s’inscrit, du côté français, dans la politique d’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur, et du côté tunisien, vise la diversification du paysage universitaire local, et le soutien des démarches favorisant l’ouverture à l’environnement régional.

La réunion s’inscrit dans le cadre de la visite officielle effectuée par Youssef Chahed en France du 13 au 15 février 2019, à l’invitation de son homologue français, Edouard Philippe.