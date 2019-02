L’économie nationale a réalisé un taux de croissance de 2,5% pour toute l’année 2018, alors que ce taux a été de l’ordre de 2,2% au cours du dernier trimestre de la même année, selon les derniers chiffres publiés vendredi 15 par l’Institut national de la statistique (INS).

Les résultats préliminaires relatifs au dernier trimestre de l’année 2018 révèlent une hausse du Produit Intérieur Brut (PIB) de 2,2% en glissement annuel en comparaison avec le dernier trimestre de 2017.

Le PIB a enregistré une croissance de 0,2% par rapport au troisième trimestre de l’année 2018, ce qui a entraîné une croissance positive de l’économie nationale de l’ordre de 2,5% sur toute l’année 2018, contre 1,9% au cours de l’année 2017.

Légère évolution de la valeur ajoutée des industries manufacturières

La valeur ajoutée des industries manufacturières s’est repliée de 0,5% au cours du 4ème trimestre de l’année 2018, comme au cours de la même période de l’année 2017.

L’INS explique fléchissement par la réduction de la production des secteurs des industries chimiques et des industries agroalimentaires, respectivement de l’ordre de 3,7%, 1,7% et de 1,7%.

Cela s’explique en grande partie par la régression du secteur mécanique (-8,4% tout au long de l’année 2018) et la baisse de la production du phosphate et dérivés à 12%, au cours du dernier trimestre de l’année 2018.

En revanche, la valeur ajoutée du secteur du textile/habillement, cuir et chaussures a augmenté de 0,7%, parallèlement aux industries mécaniques et électriques de 1,3%, et des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (IMCCV) de 0,4%.

La valeur ajoutée du secteur des industries manufacturières ont enregistré, durant toute l’année écoulée, une légère hausse de 0,3%.

Régression de la production du pétrole brut

Pour les industries non-manufacturières, la valeur ajoutée a diminué de 3,6% au 4ème trimestre 2018 par rapport à l’année 2017 et de 2,4% au 3ème trimestre 2018 contre une croissance négative de 14,2% en 2017. Cela s’explique par la diminution de la production dans l’extraction du pétrole et du gaz à raison de 14,2% par rapport à l’année 2017.

La production nationale du pétrole brut a accusé une baisse de 3,3 millions de barils au cours du 4ème trimestre en 2018, contre 3,7 millions de barils en 2017. Idem pour le secteur des mines qui a chuté de 4,9% suite à la régression de la production du phosphate (0,7 million de tonnes en 2018).

En revanche, le secteur de l’immobilier a enregistré une croissance positive de l’ordre de 2,6% en 2018.