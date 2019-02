TOPNET, leader du marché de l’Internet en Tunisie avec près 62% de parts de marché, continue de développer son réseau commercial pour soutenir la croissance de son activité, en inaugurant une nouvelle agence à Gabès.

Cette nouvelle agence, qui se situe au cœur de la ville, rapproche encore plus TOPNET de ses clients pour couvrir les régions du sud du pays et mieux servir ses clients.

Cet espace commercial a été conçu sur la base d’un concept de Smart Shop, moderne et innovant, offrant de nouvelles facilités telles que l’accès à une connexion Wifi gratuite pour les visiteurs, des bornes digitales permettant la consultation et le paiement des factures et un espace convivial offrant une meilleure expérience client et permettant de découvrir la panoplie de produits et services de TOPNET.

L’agence TOPNET Gabès, proposera sa gamme de produits ADSL et internet très haut débit Rapido VDSL et Fibre Optique pour les clients particuliers. Une attention toute particulière a été également apportée aux clients professionnels en mettant à leur disposition un espace qui leur est dédié afin de leur apporter le conseil et le support nécessaires pour le choix de l’accès qui répond le mieux à leur besoin (Rapido Pro VDSL/GPON et Fibre Optique) et de les faire bénéficier de ses solutions et services à forte valeur ajoutée (Sécurité Managée, Cloud, Solutions convergentes internet Haut Débit/VoIP).