Access Consulting Tunisie (ACT) et Excalibur International Advisory (EXIA) ont signé, vendredi 15 février 2019, un protocole d’entente pour le développement d’un partenariat stratégique dans l’appui aux entreprises pétrolières, gazières et minières dans le développement et l’implémentation des programmes de Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE).

Ce nouveau partenariat, ACT et EXIA, cumule plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie et des mines et dans la gestion et l’optimisation de la performance sociale des entreprises.

ACT et EXIA se positionnent ensemble aujourd’hui pour être un des principaux leaders dans ce domaine, se basant sur cette longue expérience avec les grandes multinationales et les entreprises publiques dans des domaines variés de la RSE et du développement durable.

Pour Mehdi Mejdoud, le fondateur d’ACT, «ACT a une longue expérience dans la conception, la mise en place et la gestion des programmes de responsabilité sociétale d’entreprise, particulièrement pour le compte de sociétés de pétrole et de gaz, et nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec EXIA qui apporte une véritable complémentarité dans les services que nous proposons».

Mehdi Ben Abdallah, Managing Partner EXIA renchérit en disant que «quand on investit dans le secteur de l’énergie et des mines, on investit sur le long terme, et on le fait en respectant les valeurs fondamentales du secteur (sécurité, sûreté, santé, environnement, bonne gouvernance et bien sûr la Responsabilité sociétale d’entreprise. Notre rôle en tant qu’ACT-EXIA sera d’accompagner nos partenaires pour répondre à ce désir d’engagement sur le long terme en bénéficiant de la licence sociale d’opérer».