Un avenant à la Convention entre la France et la Tunisie relative à la mise en oeuvre de la conversion de dettes a été signé, pour la partie tunisienne, par Khemaies JHINAOUI, ministre des Affaires étrangères, et pour la partie française par Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cet avenant a permis d’acter le transfert de la gestion des projets issus de la conversion de dettes à l’Agence Française de Développement (projet de l’hôpital de Gafsa et projets éducatifs), en cohérence avec les actions de coopération menées dans le secteur de la santé et de l’éducation par l’AFD.