Des représentants d’entreprises françaises ont annoncé, jeudi 15 février, qu’ils ont des programmes d’extension pour leurs projets en Tunisie.

Intervenant lors de la tenue du Conseil de chefs d’entreprise France – Tunisie, au siège du MEDEF à Paris, ils ont appelé à surmonter en commun certains obstacles auxquels ils sont confrontés.

Le président de l’UTICA, Samir Majoul, a affirmé, à cette occasion, que la France restait le premier partenaire économique de la Tunisie et que les perspectives de développement de la coopération entre les secteurs privés dans les deux pays restent importantes et prometteuses tant au niveau bilatéral que multilatéral.

De son côté, le président délégué du MEDEF, Patrick Martin, a souligné que les relations franco-tunisiennes sont historiques et couvrent tous les domaines, notamment le domaine économique, affirmant la détermination du MEDEF à développer ces relations en particulier à travers la promotion des investissements des entreprises françaises en Tunisie.

Les membres de la délégation tunisienne ont de leur coté présenté les avantages des investissements en Tunisie soulignant qu’en dépit des difficultés rencontrées, le pays reste une destination d’investissement importante et attrayante et que de nombreux secteurs sont très compétitifs par rapport à des pays similaires.

Ils ont, également, souligné la disponibilité de ressources humaines très compétentes, appelant à une focalisation des investissements sur les projets structurants à grande échelle.

Les discussions entre les responsables des deux organisations et les chefs d’entreprise français et tunisiens ont porté sur de nombreuses questions notamment le climat des affaires en Tunisie, ainsi que l’avenir de la coopération dans de nombreux de secteurs, notamment les énergies renouvelables, les technologies de l’information, l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique, l’industrie des composants aéronautiques, les travaux publics et les services.

A noter que le Conseil de chefs d’entreprise France – Tunisie est un organe conjoint de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat et du MEDEF qui a pour mission de promouvoir les relations entre les deux pays et entre les deux organisations.

Le Conseil est composé de responsables des deux organisations et tient des réunions périodiques et en alternance en Tunisie et en France.