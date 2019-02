L’activité commerciale au port de Sousse, a enregistré durant l’année de 2018, une croissance de 17% du trafic des marchandises et de 15% du mouvement de cargos, par rapport l’année de 2017, selon un document du département de la communication du gouvernorat de Sousse.

Le trafic de marchandises a atteint près de 2,700 millions de tonnes en 2018, contre 2, 626 millions de tonnes une année auparavant.

Durant la même période, le port commercial a enregistré l’entrée de 748 navires, contre 650 une année auparavant et la réception de 65.410 conteneurs, contre 43.762.

La progression du trafic commercial, au port de Sousse, a eu un impact positif sur le chiffre d’affaires qui a augmenté de 53%.

Selon le document du gouvernorat de Sousse, cette évolution dans le trafic de marchandises et le mouvement de cargos s’explique par plusieurs facteurs ayant contribué à la bonne gestion du port et à son adaptation à la croissance de la demande, tels que l’entrée en exploitation de la rive sud du port après des travaux d’aménagement des plateformes et du quai.

Désormais, l’extension du port devient un impératif, à la lumière de la croissance de son activité commerciale qui dépasse, de 268%, sa capacité estimée à 1 million de tonnes par an, lit-on dans le document.