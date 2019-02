La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) organise une mission d’hommes d’affaires tunisiens à Bruxelles et au Luxembourg baptisée «Road Show BELUX», et ce du 23 au 27 avril 2019.

Conduit par la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, ce Road Show sera organisé en collaboration avec la Chambre de commerce du Luxembourg, la Chambre de commerce arabo-belgo-luxembourgeoise, le bureau de la FIPA à Bruxelles, avec le soutien de l’ambassade de Tunisie à Bruxelles.

Le programme sera ponctué de conférences, de visites de sites, de networking et de rencontres B2B avec des porteurs d’opportunités et de représentants d’entreprises des deux régions de Bruxelles et de Luxembourg dans les secteurs de l’agroalimentaire, TIC, environnement, énergies renouvelables, matériaux de construction, bâtiment, textile, services, formation et consulting, santé, le tourisme.

