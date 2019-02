La Cité de la Culture accueillera la région de Zaghouan, le samedi 16 février 2019 à partir de 14h00, et ce dans cadre du programme “Les journées des Régions: Les Cités des Arts”.

Centre névralgique de l’antique Carthage avec son temple des eaux et ses aqueducs assurant l’adduction d’eau aux antiques villes romaines, Zaghouan est également l’une des villes tunisiennes héritières des multiples legs andalous et dont les traces sont encore palpables aussi bien sur le plan de l’architecture qu’à travers les us et les coutumes de la population.

A l’occasion de la Journées des régions, le public de la Cité découvrira grâce à un programme riche et varié les multiples trésors patrimoniaux matériels et immatériels de la région de Zaghouan, informe un communiqué de la Cité de la culture.

Au cours de cette journée, des spectacles se tiendront dans les différents espaces de la Cité afin de faire voyager les visiteurs dans l’une des plus belles et riches régions de la Tunisie, connue pour ses eaux thermales, ses sites naturels montagneux, ses cultures forestières et céréalières.

Parmi les spectacles programmés: “El Kharja” de la troupe Al Azzouziya, un spectacle de l’Association de spéléologie de Zaghouan, outre des animations musicales proposées notamment par le groupe “Stick notes”.

La journée de Zaghouan comprend aussi des expositions, des ateliers dont l’exposition de costumes traditionnels de Jamila Dhouibi, qui sera accompagnée d’une troupe du Malouf, des répliques des aqueducs romains, avec la collaboration du Centre national des arts de la marionnettes, une exposition d’art plastique d’artistes de la région, une exposition de sculpture de l’artiste Mahrez Ezzine, une exposition de mosaïque, une exposition des sites archéologiques de la région, une exposition des métiers d’artisanat, de broderie, de distillerie des herbes forestières outre les délices et les spécialités locales…

A partir de 16h00, le public de la Cité sera au rendez-vous au Théâtre des Jeunes Créateurs avec des performances du groupe “La Guitare”, un spectacle de violon avec Seifeddine Ghallab, une projection d’une série de films du club du cinéma amateur, un spectacle d’Azzouzia (Junior) et du Slam avec Maher Ali.

A 18H00, le Théâtre des Régions accueillera le spectacle de chants soufi “Ouled Al Azzouziya” de Mohamed Farid Jadai avec la participation de l’artiste Soufiane Zaidi.