La Bourse de Tunis a clôturé la séance de lundi dans le rouge, le TUNINDEX a perdu 0,29 % à 7141,80 points dans un volume d’affaires de 4,659 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

La balance des variations des cours a été tirée vers le bas avec 32 valeurs en baisse, contre 23 hausses.

Le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance traitant 1,034 MD de ses capitaux, le titre s’est envolé de 6,08 à 193,06 dinars(D).

Dans le vert, le titre CARTHAGE CEMENT gagne 5,78% à 1,28 D, suivi par le Titre SOTUMAG qui a affiché un accroissement de 3,52 % à 2,35 D.

L’UBCI a progressé de 2,99 % à 24,73 D tout comme le titre SOPAT qui a signé une hausse de 2,97 % en s’échangeant à 1,73 D.

A l’inverse, SERVICOM a chuté de 5,55 % à 1,19 D, tout comme POULINA GROUP HOLDING et ASTREE qui ont affiché respectivement un repli de 4,43% et 4,21% pour se stabiliser à 13,58D et 40,20 D.

Les titres MONOPRIX et HEXABYTE ont fini la séance en se monnayant respectivement à 6,86 D et 5,68 D, soit un décroissement de 2,97 % et 2,90 %.