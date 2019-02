La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Néziha Laabidi, appelle à l’adoption d’une vision arabe commune pour défendre les droits des femmes arabes et renforcer leurs acquis et leur intégration dans la vie économique, sociale et politique.

S’exprimant lors d’une conférence internationale à l’université du Sorbonne en France, samedi 9 février, en marge de la manifestation “La Tunisie, capitale de la femme arabe 2018-2019”, Laabidi a évoqué les principales mesures institutionnelles et juridiques prises par la Tunisie pour renforcer les acquis de la femme.

La ministre a signalé que le choix de la Tunisie, comme capitale de la femme arabe pour l’année 2018-2019, est une reconnaissance pour ses efforts en matière de promotion des droits de la femme comme la création d’un conseil des pairs pour l’égalité des chances homme-femme et la mise en place d’une stratégie nationale pour l’intégration du genre social dans les plans de développement outre le lancement du programme “Raïda” pour la promotion de l’initiative économique féminine.

Elle a, par ailleurs, souligné que le choix de la Tunisie comme capitale internationale pour l’égalité des chances en 2019 et capitale onusienne de l’enfance sans châtiments corporels en 2020 est aussi un couronnement à ses efforts en matière de renforcement des droits de la femme et de l’enfance pour la garantie de la stabilité au sein de la famille et de la société en général.

A noter que le programme de cette conférence comporte des ateliers sur la femme arabe qui réside à l’étranger et sa contribution au développement outre la femme et la lutte contre le terrorisme ainsi que la présentation des expériences arabes réussies dans le domaine.