Plus de 18 kilomètres (Km) du littoral de Djerba ont été érodés et 45 mètres des plages ont également été touchées par l’érosion, au cours des 30 dernières années, selon une étude préliminaire réalisée par Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral (APAL).

C’est ce qu’a indiqué la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Besma Jebali, au cours d’une visite qu’elle a effectuée, samedi 9 février, à Djerba et après s’être rendue à Ras Rmel et à la plage de Sidi Hachani.

Elle a ajouté que le travail est axé sur l’identification des financements nécessaires pour programmer l’entretien de la partie du littoral érodé dans les projets futurs, soulignant qu’un accord de principe pour le financement des travaux d’intervention sur 7 km et demi du total des 18 km, a été établi et les travaux devront démarrer, au début de 2020.

Jebali a annoncé la création d’une commission technique composée de spécialistes et d’experts de l’APAL, des acteurs de la société civile et des autorités locales et régionales pour assurer le suivi de la situation de l’île Ras Rmel classée site Ramsar.

Il s’agit, par ailleurs, d’étudier le programme d’exploitation de l’île, conformément à un cahier des charges, d’actualiser des permis accordés depuis 10 ans et de sensibiliser les exploitants au danger de l’exploitation anarchique ainsi qu’à l’importance d’une exploitation durable conformément aux législations.

Le cahier des charges sera élaboré dans 10 jours afin d’identifier le plan d’exploitation et d’occupation temporaires de l’île, soulignant que l’APAL est penchée sur l’élaboration du programme d’occupation temporaire des plages qui regroupe 20 plages au sud dont les plages de Médenine.

Ce programme devra être lancé, au cours du deuxième semestre de 2019, a-t-elle encore dit.