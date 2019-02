Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a souligné que “l’orientation de la Tunisie vers le continent africain doit être une approche nationale associant toutes les parties afin de lui conférer l’efficacité nécessaire”.

“La Tunisie a intensifié ses contacts et sa coopération avec l’Afrique au cours des trois dernières années et s’est efforcée de renforcer le cadre juridique de cette coopération en concluant de nombreux accords bilatéraux et tenant des réunions des commissions mixtes pour renforcer la coopération avec son environnement africain”, a expliqué le ministre devant la presse à l’occasion de la participation de la Tunisie à la 32ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, tenue à Addis Ababa les 10 et 11 février.

Il a rappelé que la Tunisie est devenue membre du COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) qui dispose d’un vaste espace économique de 500 millions de consommateurs et peut exporter tous ses produits vers les pays de ce groupe sans aucun droit de douane.

La Tunisie a également obtenu le statut de “membre observateur” dans la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont le président s’est rendu récemment en Tunisie où il s’est entretenu avec des responsables sur un accord commercial préférentiel permettant aux hommes d’affaires tunisiens d’exporter leurs produits sur ce marché avec des droits de douane réduits.

Selon le ministre des Affaires étrangères, cette orientation vers l’Afrique a entraîné une augmentation du volume des exportations tunisiennes vers le continent en 2018, à plus de 500 millions de dollars, soit une augmentation de 148 millions de dollars par rapport à 2017.

“Ces résultats importants nécessitent d’intensifier encore les efforts de toutes les parties et de tous les acteurs pour d’élaborer une stratégie commune afin de promouvoir et développer divers aspects de la coopération avec le continent africain”, a-t-il souligné.