La secrétaire d’Etat chargé des Affaires locales et de l’Environnement, Besma Jebali, a approuvé au préalable le choix des corniches à Hassi djerbi, la plage Amira, Marsa Kssiba et la plage Oumarit relevant des municipalités de Zarzis, Zarzis Nord et Ben Guerden.

Lors de sa visite, samedi 9 février, à Médenine pour suivre la situation sur les plages, Jebali a insisté sur la nécessité de mettre à jour les études sur les corniches qui sont exécutées dans le cadre des programmes de développement intégré et autres programmes de développement, ainsi que l’accord sur la méthode de leur exploitation d’une façon durable respectant l’écosystème et protégeant les plages contre les différentes agressions.

Elle s’est enquis des programmes de l’Agence Nationale de la Protection et de l’Aménagement du Littoral (APAL) et ses projets en cours de réalisation, dans le but de protéger les plages contre l’érosion maritime, notamment la fixation des dunes à Hachani (Djerba) et Bichta sonia (Zarzis).

Elle a appelé les municipalités à présenter des scénarios pour l’exploitation des plages, dans le cadre d’un programme d’exploitation des plages qui fixe un modèle d’exploitation provisoire des plages, exécuté en collaboration avec l’APAL et les municipalités, comme il a été convenu, ce qui permettra de renforcer les ressources locales des municipalités.

La secrétaire d’Etat a décidé de venir en aide à la municipalité de Ben Guerdane et de l’insérer dans la carte d’intervention de l’APAL, en lui permettant de bénéficier d’un programme de nettoiement manuel des plages.

La secrétaire d’Etat a pris connaissance au niveau de l’entrée de l’île de Djerba du côté de la Route romaine, de la construction d’un musée de la mer et du site proposé par la municipalité de Zarzis pour la mise en place de musée “Dar El Hout”, après la régulation de la situation juridique de ce site.