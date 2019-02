La société Industries Chimiques du Fluor (ICF) est le cinquième plus grand producteur mondial de fluor, selon le rapport mondial sur le fluorure d’aluminium (Global Aluminum Fluoride Market Research Report 2019).

Le top cinq des plus gros fabricants mondiaux du fluor sont, en fait, comme suit : Fluorsid, Rusual, Rio Tinto Alcan, Mexichem Fluor et ICF.

Créée en 1971, l’ICF est dotée d’un capital social de l’ordre de 21 millions de dinars (MD). Elle s’est introduite à la Bourse de Tunis, en mai 1993.

Il est à noter que le rapport mondial sur le fluorure d’aluminium est un document de recherche professionnel et approfondi visant à définir les principales conditions du marché du fluor dans le monde, couvrant les principales régions et les principaux pays, tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est et l’Inde.

Le rapport qui se concentre sur les principaux fabricants, étudie la situation et les prévisions du marché mondial du fluor et classe sa taille (valeur et volume) par fabricant, type, application et région. Le rapport présente, en outre, des informations relatives aux tendances de la croissance et aux opportunités de développement, ainsi que des prévisions pour le marché mondial jusqu’à 2025.