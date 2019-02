Deux plaintes pour soupçon de corruption financière et administrative présumée viennent d’être déposées par le député Fayçal Tebini, devant le tribunal de première instance de Jendouba.

La première plainte vise le commissaire régional du développement agricole de Jendouba envoyé en mission à l’étranger, et la seconde contre l’ancien commissaire du développement agricole dans la région, le chef du département de la conservation de l’eau, le chef du département de boisement et de la protection des terres ainsi que l’un des entrepreneurs engagés dans le dragage de l’oued Medjerda pour le tronçon situé dans la délégation de Bousalem.

La première plainte repose sur la liste des agriculteurs indemnisés affectés par les interruptions fréquentes de l’eau d’irrigation lors de la saison 2017. Les listes comprenaient des noms non concernés par les indemnisations et des cases vides sans identification mentionnant des montants sans bénéficiaires, selon la plainte déposée.

La deuxième plainte porte sur la transaction publique relative au dragage du tronçon de oued Medjerda au niveau de la délégation de Bousalem, effectué dans le cadre de la protection de la ville de Bousalem contre les inondations, accusant les autorités responsables des opérations de dragage d’infractions dans l’achèvement du projet et de soupçon de corruption financière dans la réalisation des travaux.

Tebini a déclaré que la plupart des projets publics nécessitaient un examen approfondi et minutieux, en raison de la suspicion de corruption administrative et financière, affirmant que les poursuites engagées contre un certain nombre de responsables et les arrestations opérées en sont l’illustration.