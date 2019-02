Le projet de technopôle Djerba-Zarzis pour les énergies renouvelables verra le jour, vers la fin de l’année 2019 ou le début de l’année 2020, annonce son directeur, Ahmed Friaâ. Ce projet prendra forme après augmentation du capital de la société.

Lors de la présentation des prochaines étapes de ce projet, qui était bloqué depuis neuf ans, Friaâ a indiqué qu’un arrêté a été publié dans le JORT (Journal officiel de la République tunisienne), l’accréditant comme pôle technologique.

L’agence foncière industrielle (AFI) lui a alloué un terrain de 160 hectares. Un schéma d’aménagement préliminaire a été présenté au conseil municipal et sera transféré à l’AFI, assure-t-il.

Le projet, estimé à un coût global de 150 millions de dinars, devra créer 4.000 emplois dans une première partie. Il devra renfermer 3 principales activités : la formation, la recherche scientifique et l’innovation technologique et favoriser l’éclosion d’entreprises novatrices.

A cet égard, le projet devra englober des espaces dédiés à la formation (école d’ingénieurs), à la recherche et aux entreprises innovantes. Il comprendra, également, une zone industrielle, un espace d’activités agricoles et une unité de traitement et de valorisation des déchets.

Des investisseurs tunisiens participeront à l’augmentation du capital de la société, indique Friaâ en appelant les Zarzissiens à prendre part à ce projet pour sa contribution à la future métamorphose du paysage économique de la région et à l’ouverture de nouveaux horizons à la jeunesse.