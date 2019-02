La Bourse de Tunis a évolué au début de la séance du jeudi en léger repli avec un recul de 0,03% du Tunindex à 7 191.77 points, traitant un volume des capitaux de 0.429 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partnrs (MCP).

Dans le vert, SOMOCER grimpe de 2.88 % à 1.07 TND, suivi par SOTUMAG et GIF FILTER qui ont augmenté respectivement de 2.22 % et 1.94 % à 2.30 TND et 1.05 TND.

A l’inverse, SERVICOM chute de 5.67 % à 1.33 TND tout comme les deux titres TUNIS RE et OFFICE PLAST qui ont baissé respectivement de 2.88 % et 2.82 à 7.08 TND et 2.41 TND.