La Commission administrative de l’UGTT se réunit, jeudi 7 février, afin de discuter des négociations sur les majorations salariales dans la fonction publique, annonce l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) sur sa page Facebook.

“La centrale syndicale n’a pas reçu de nouvelles propositions à ce sujet”, avait indiqué dimanche le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Monem Amira, dans une déclaration à la TAP.

Selon lui, les négociations sont restées au point mort depuis fin janvier, ajoutant que c’est uniquement le secrétaire général, Nourredine Taboubi, qui s’entretient régulièrement avec le président de la République et le chef du gouvernement.

Le gouvernement et le syndicat espèrent parvenir à un accord avant la grève générale dans le secteur public et la fonction publique prévue les 20 et 21 février.

Le 22 janvier dernier, le gouvernement avait remis sur la table la proposition d’augmentation sous forme d’exonération fiscale, ce que la centrale syndicale a rejeté, rappelle-t-on.