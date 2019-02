Une séance préparatoire consacrée à la présentation et à la discussion du projet du programme “Tunisie, Capitale de la jeunesse arabe 2019”, s’est tenue mardi 5 février sous la présidence de la ministre de la Jeunesse et des sports, Sonia Ben Cheikh, en présence du secrétaire d’Etat à la Jeunesse et des représentants de plusieurs ministères et organisations de la société civile, lit-on sur la page officielle du ministère.

Le programme de “la Tunisie capitale de la jeunesse arabe 2019” est un projet qui sera lancé au cours du mois de juin 2019, et se poursuivra tout au long de l’année, avec la participation de jeunes de plusieurs pays arabes.

Ce projet prévoit plusieurs programmes et activités axées principalement sur la citoyenneté, le volontariat, le leadership, la sécurité routière, ainsi que sur l’information destinée aux jeunes, les nouvelles technologies et l’empowerment économique et social des jeunes, ajoute la même source.

L’objectif de cet événement arabe est de développer les connaissances des jeunes et d’échanger leurs expériences, notamment au niveau des politiques nationales de la jeunesse.

Selon la même source, cet événement sera l’occasion de mettre en valeur l’expérience unique de la Tunisie dans le domaine de la jeunesse, fondée sur la vision sectorielle de la jeunesse 2018-2020 qui s’appuie sur quatre axes fondamentaux visant à préparer les jeunes à être des citoyens actifs et proactifs, ce qui contribuera à assurer leur intégration et leur participation à la vie publique et à développer leurs talents.