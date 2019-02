Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a appelé les différents acteurs dans le secteur culturel de la région de Gafsa à participer aux différents programmes nationaux du ministère afin de pouvoir bénéficier des différentes subventions.

Lors de la réunion du Conseil régional de la culture, organisée mardi 5 février, au siège du gouvernorat de Gafsa, El Abidine a souligné le rôle important des régions dans le développement de l’action culturelle et de leur adhésion à la politique participative instaurée par le ministère des affaires culturelles.

Il a énuméré les différents programmes nationaux qui ont pour objectif de mettre en valeur les spécificités culturelles et civilisationnelles de chaque région comme “la Cité des Arts”, “la Cité des Civilisations”, “la Saison de la culture ouvrière”, le programme de la culture intégrée et solidaire ou encore “la Saison de la culture du sud”.

Le ministre a, à ce propos, tenu à attirer l’attention sur l’absence d’initiatives privées dans le domaine culturel et sur le nombre réduit d’associations bénéficiant des subventions du ministère dans la région de Gafsa, soulignant l’engagement de son département à soutenir la société civile dans un partenariat œuvrant pour la constitution d’une culture citoyenne qui met en avant la diversité, la richesse et la spécificité de chaque région.

Il a annoncé dans ce contexte l’élaboration d’un “Contrat national civil” qui engage le ministère à soutenir la société civile dans ses activités dans le domaine de la création et le développement de l’action culturelle.

Dans ce cadre, l’année 2019 sera l’année de la mise à niveau des institutions culturelles publiques, a-t-il expliqué.

Composé de responsables régionaux et de présidents d’associations, le Conseil régional de la culture à Gafsa a critiqué l’absence d’institutions culturelles dans les municipalités nouvellement créées en 2015 en plus du manque d’espaces pour les projections cinématographiques ou les représentations théâtrales.

Les membres du conseil ont aussi appelé à la finalisation des différents projets de construction ou de réhabilitation de différentes maisons de culture de la région. Ils ont aussi appelé à intégrer les différents monuments de la civilisation capsienne de la région au sein de la liste indicative du patrimoine mondiale de l’Unesco.

Deux noyaux de bibliothèques ont été inaugurés, lors de cette visite au gouvernorat de Gafsa, une au Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance et une autre dans le Centre de défense et d’intégration sociale.