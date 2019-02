La Bourse de Tunis a terminé la séance de mardi en forte baisse, le Tunindex a enregistré une perte de 0,41% à 7207,74 points dans un volume transactionnel de l’ordre de 3,267 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a affiché 29 valeurs en repli contre 17 affermissements.

Le titre SERVICOM a clôturé la séance en hausse (+ 5,83 % à 1,45D), suivi par le Titre UBCI qui a gagné 4,47 % à 24,04D.

Dans le vert également , le titre CARTHAGE CEMENT a progressé de 4,16% en s’échangeant à 1,25 D tout comme les titres HANNIBAL LEASE et SOTRAPIL qui ont affiché un gain respectif de 2,88% et 2,68% à 7,49 D et 16,84 D .

A l’opposé , le titre SIPHAT a chuté de 4,16% pour s’établir à 2,76 D, tout comme ICF qui a reculé de 3,83 % en se monnayant à 168,97 D.

De même, les titres STB et PGH ont vu leurs cours se replier respectivement de 3,49% et 3,08% en s’échangeant à 4,14 D et 15,37 D .