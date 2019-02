Le président de la République Béji Caid Essebsi et le Roi de Jordanie Abdallah II qui effectue une visite officielle en Tunisie, ont examiné les préparatifs de la 30ème session ordinaire du Sommet arabe qui se déroulera à Tunis à la fin du mois de mars 2019.

Lors d’une séance de travail élargie aux délégations des deux pays, les deux dirigeants ont échangé les points de vues sur un nombre de questions qui seront soulevées lors du sommet, notamment, les grands défis auxquels fait face la région arabe; en l’occurrence la cause palestinienne, précise un communiqué de la présidence de la République publié dimanche.

Essebsi et Abdallah II ont mis l’accent sur l’importance de garantir la réussite du sommet de Tunis ” afin de parvenir à jeter les bases d’une nouvelle étape et trouver des solutions concrètes pour permettre à la région arabe de surmonter les crises grâce à la solidarité, le consensus et l’action commune “, ajoute le communiqué. L’entretien a permis de mettre l’accent sur l’importance de consolider la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme, et dans les secteurs prioritaires à la lumière des atouts et des opportunités permettant de consacrer la complémentarité économique et commerciale entre les deux pays.

Les deux parties ont appelé à la nécessité de concrétiser les recommandations de la haute commission mixte tuniso-jordanienne et celles de la commission de concertation politique et des commissions sectorielles.

Elles ont également insisté sur la nécessité de mieux impliquer le secteur privé pour renforcer les échanges commerciaux et booster l’investissement, tout en réduisant les obstacles qui entravent la coopération bilatérale. Le président de la République a accueilli dimanche après-midi au pavillon présidentiel de l’aéroport de Tunis Carthage le roi Abdallah de Jordanie en compagnie de son épouse la reine Rania Abdallah.

Un déjeuner officiel a été organisé au palais de Carthage, en l’honneur du couple royal jordanien et la délégation qui l’accompagne dans cette visite officielle.