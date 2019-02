Les représentants des institutions financières internationales et régionales ont réitéré, vendredi 1er février 2019, leur engagement à poursuivre l’accompagnement de la Tunisie dans la mise en œuvre de ses programmes de réformes et des projets de développement.

Lors d’une rencontre avec le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, ils ont mis également l’accent sur leurs perspectives de la coopération avec la Tunisie.

Ladhari a souligné l’importance d’établir un calendrier des prochaines réunions et de former des commissions mixtes avec les professionnels des secteurs concernés, pour avancer en matière d’élaboration et d’identification des projets et programmes prioritaires pour les années 2019 et 2020.

Il souligné la nécessité de renforcer la coordination avec les différents partenaires financiers et les professionnels des secteurs concernés afin d’approfondir la réflexion concernant les programmes prioritaires.

Les représentants des institutions financières ont exprimé leur volonté d’interagir avec le calendrier de travail qui sera élaboré afin d’identifier les axes et les projets dans les meilleurs délais.