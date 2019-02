Les arts et les trésors du patrimoine matériel et immatériel de la région de Kasserine ont été présentés vendredi 1er février dans les divers espaces de la Cité de la culture qui accueille différentes régions du pays dans le cadre de la manifestation “Journées des régions : les Cités des arts à la Cité de la culture”.

L’événement a été marqué par la présence du ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, et certains membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Interrogé par l’agence TAP, le ministre a souligné que la présence du gouvernorat de Kasserine à la Cité est à même de “montrer la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel de la région”. Mais c’est aussi “une belle vitrine de la région qui manifeste la volonté de vivre et de lutter contre le terrorisme”.

Le coup d’envoi des festivités a été donné par des représentations de troupes populaires de la région dont la troupe régionale des arts populaires et la troupe Issaouia de Fernana.

Il y a eu des expositions d’habits traditionnels qui offrent une multitude de création artisanales, une exposition photographique qui retrace les richesses archéologiques de Kasserine, des expositions d’art et des ateliers d’artisanat en plus d’expositions autour des traditions agricoles locales et des potentialités touristiques de cette région du centre.

Sur la Place des théâtres de la Cité, le public était au rendez-vous avec la poésie et un spectacle musical intitulé “Quand chantent les montagnes” du Centre culturel des arts et métiers de Samama.

Trois pièces de théâtre sont à l’honneur au Théâtre des jeunes créateurs: “Carthage” -un monologue de Ghofrane Salhi-, “Lever de soleil” de l’Association théâtrale municipale de Feriana et “Bloc 74” du Centre international des arts contemporains de Kasserine.

La clôture au Théâtre des Régions prévoie des spectacles de musique avec la participation de Mahrez Abid suivi d’un spectacle de la troupe “Clop 88” et “Al Alia” une opérette de l’association “la 7ème dimension de Kasserine”.