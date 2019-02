Le diffuseur enterré, une invention du chercheur et agronome tunisien, Bellachheb Chahbani, vient d’être breveté au Maroc. Selon Wassim Chahbani, fils du chercheur et copropriétaire de Chahtech, société familiale de gestion de l’eau, ” plus de 20 000 diffuseurs ont été achetés pour être exploités au Maroc, dans des projets agricoles pilotes”.

Les autorités marocaines veulent tester cette invention qui permet moins de gaspillage d’eau d’irrigation et une réduction des doses d’engrais grâce à une diffusion plus ciblée et une action de nourrir la plante d’eau et d’engrais à la racine.

Intervenant à la racine des plantes et arbres irrigués, ce diffuseur élimine les pertes par évaporation, réduit le travail du sol et permet un gain de 70% des apports d’eau par goutte à goutte.

” Nous ciblons aussi le marché algérien et nous allons entamer des démarches pour conquérir le reste des pays en Afrique, où le diffuseur enterré pourrait être une véritable solution aux problèmes de pénurie d’eau”, a ajouté Wassim Bellacheheb.