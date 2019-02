Un accord sera signé prochainement entre la municipalité de La Manouba et le Conseil supérieur des hommes d’affaires tuniso-libyen, d’une part, et la municipalité de Zenten (Libye), d’autre part, a annoncé, vendredi 1er février, le gouverneur de la région, Ahmed Smaoui.

Les deux accords ont pour objectif d’encourager l’investissement dans la région de Manouba, a-t-il ajouté.

Selon le président du conseil supérieur des hommes d’affaires tuniso-libyen, Abdelhamid Sakroufi, l’accord porte notamment sur l’installation d’une institution financière à but non lucratif en vue de soutenir les investisseurs intéressés par la région de Manouba ainsi que la création d’un bureau régional du conseil pour faciliter et accélérer les services d’aide à l’investissement en coordination avec les structures de financement extérieur.

La même source a formulé l’espoir de voire cette première expérience avec la région de Manouba s’élargir à d’autres municipalités.

Par ailleurs, le maire de Zenten, Mustapha Barouni, a précisé que l’accord avec la municipalité de Manouba est axé notamment sur l’échange d’expertises et d’expériences en matière de décentralisation, de gouvernance locale et de développement des services municipaux.

De son côté, le maire de Manouba, Slim Ben Amara, a rappelé que ces accords s’inscrivent dans le cadre des projets de jumelage et conventions de coopération que la municipalité œuvre à renforcer avec plusieurs communes arabes et étrangères en vue de nouer des partenariats et projets mixtes de développement.