La Bourse de Tunis commence la séance de vendredi, en territoire négatif. Le Tunindex cède 0,24 %, à 7 243,53 points dans un volume d’affaires de l’ordre de 1,059 MD, selon MCP.

Dans le vert , le titre STB s’offre une hausse de 4,87 %, à 4,09 D , suivi par ESSOUKNA et UNIMED qui ont avancé respectivement, de 4,38 % et 3,37 %, à 2,62 D et 9,20 D.

Dans le rouge, le titre TUNISAIR baisse de 5, 40 % à 0,70 D, tout comme AMS et ELECTROSTAR qui ont reculé respectivement de 3,52 % et 3,17 %, à 0,82 D et 1,22 D.