À la clôture de l’année 2018, la société les Ateliers Mécaniques du Sahel a réalisé un chiffre d’affaires de 22 046 mDT contre 23 041 mDT au 31 décembre 2017, enregistrant ainsi une légère baisse de 4%. Cette baisse est causée par :

– La régression de la demande du marché, influencée par la situation économique du pays et particulièrement le secteur de l’immobilier,

– Le retard dans la mise en place du plan de restructurions financières et opérationnelles qui est en cours et qui aurait permis à la société de mieux gérer son cycle d’exploitation.

– L’absence de facturation des marchés publics, SONEDE et STEG, sur ce dernier trimestre.

– À la clôture de l’exercice 2018, la valeur de la production finie a enregistré une légère baisse de 11% par rapport au 31 décembre 2017, en affichant une valeur

de 26 095mDT contre 29 194mDT pour l’année 2017.

– Les investissements cumulés (incorporels &corporels) ont atteint 667mDT, à la clôture de l’année 2018, contre 844mDT pour l’année 2017, soit une régression

de 21%.

– La valeur de l’endettement financier de la société au 31 décembre 2018 s’élève à 49 332mDT contre 45 305mDT à la clôture de l’année 2017. Cette augmentation est due principalement au financement des marchés publics (SONEDE principalement).