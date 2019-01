“L’ensemble des établissements de l’Etat doivent définir des solutions adéquates pour sortir de la crise économique, surtout avec l’aggravation de l’endettement et le déficit des entreprises sociétés publiques, mettant la Tunisie dans une impasse, et avec le recours à des solutions provisoires”, a souligné le président de la CONECT Tarek Chérif.

Intervenant, jeudi, lors d’une conférence de presse, consacrée à la présentation des grandes lignes du programme de la CONECT pour l’année 2019, Chérif a réitéré l’impératif de créer de la richesse et de booster la productivité afin de surmonter la crise économique actuelle, et ce, en renforçant davantage l’investissement, qui se présente comme un moteur essentiel de développement.

Le président de la Confédération a proposé une série de solutions “douloureuses”, dont la diminution du nombre d’employés du secteur public (environ 800 mille personnes), afin d’alléger la masse salariale qui pèse lourdement sur les finances publiques de l’Etat.

“L’administration tunisienne peut se contenter de 350 mille employés, surtout que la fonction publique s’oriente de plus en plus vers la numérisation”, a-t-il noté.

D’un autre côté, l’homme d’affaire a souligné l’importance du partenariat public privé (PPP) dans la réalisation de grands projets, au lieu de les financer à travers des crédits provenant de l’étranger, ajoutant que ces emprunts seront orientés vers d’autres secteurs, tels que l’éducation, la santé et le transport.

En ce qui concerne le programme de la Confédération pour l’année 2019, Chérif a fait savoir qu’elle poursuivra l’exécution des programmes et des projets de la feuille de route pour la période 2018-2022, outre les activités sociétales qu’elle mène.

D’après lui, la CONECT continuera, aussi, à renforcer les efforts pour défendre les intérêts des sociétés et secteurs économiques et à minimiser les entraves et les difficultés, ainsi qu’à œuvrer pour la réussite de la transition numérique, outre l’organisation des rencontres, salons et journées de développement dans les différentes régions du pays.