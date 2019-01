L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) à Tunis Patrice Bergamini s’est dit confiant dans la réussite de l’expérience démocratique en Tunisie qui, selon lui, “constitue un projet pilote bénéficiant de l’intérêt et la considération au niveau européen et international”.

Bergamini qui s’est entretenu, jeudi, avec le ministre chargé de la Relation avec les Instances constitutionnelles et la Société civile et des Droits de l’homme, Mohamed Fadhel Mahfoudh, a assuré que l’UE continuera à soutenir le projet démocratique tunisien et à appuyer l’approche tunisienne en matière de renforcement des droits économiques, sociaux et culturels qui sont indissociables aux droits de l’homme dans leur universalité et leur globalité.

Les deux parties ont, par ailleurs, passé en revue la réalité et les perspectives de la coopération établie entre la Tunisie et l’UE dans les domaines ayant trait au processus démocratique et au parachèvement de l’installation des instances constitutionnelles démocratiques.

Les discussions ont aussi porté sur la poursuite du développement du dispositif des droits de l’homme et la promotion des programmes de partenariat avec la société civile tunisienne et la communauté internationale.